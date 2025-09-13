«Καζούρα» από τους οπαδούς της Άρσεναλ στον Ποστέκογλου

Με άσχημο τρόπο ξεκίνησε η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς η ομάδα του γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 στο «Έμιρεϊτς» από την Άρσεναλ.

Οι παίκτες της Φόρεστ δεν μπόρεσαν να φανούν απειλητικοί και έμειναν μακριά από το γκολ, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στη μέση της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, οι φίλοι των «Gunners» είδαν την ομάδα του Αρτέτα να φτάνει άνετα στη νίκη, γεγονός που τους έφερε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της Premier League. Μάλιστα, δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν «καζούρα» στον Ελληνοαυστραλό τεχνικό, θυμίζοντάς του το πρόσφατο πέρασμά του από την Τότεναμ.

«Θα απολυθείς το πρωί» και «Είσαι μεταμφιεσμένος σε Τότεναμ;», ήταν μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το ντεμπούτο του Ποστέκογλου στην Premier League με τη Φόρεστ.