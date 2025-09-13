MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γκολ παγκόσμιας κλάσης με αδιανόητο τακουνάκι του Ντεμίροβιτς! (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Βόσνιος επιθετικός της Στουτγκάρδης, Ερμεντίν Ντεμίροβιτς έβαλε ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς στην έδρα της παλιάς του ομάδας (Φράιμπουργκ), το οποίο κάλλιστα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για γκολ της χρονιάς!
