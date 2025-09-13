Χρόνος ανάγνωσης 1’ BUNDESLIGA Γκολ παγκόσμιας κλάσης με αδιανόητο τακουνάκι του Ντεμίροβιτς! (vid) 13-09-2025 17:54 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ VfB Stuttgart 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βόσνιος επιθετικός της Στουτγκάρδης, Ερμεντίν Ντεμίροβιτς έβαλε ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς στην έδρα της παλιάς του ομάδας (Φράιμπουργκ), το οποίο κάλλιστα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για γκολ της χρονιάς! «Σταματήστε πια να με ρωτάτε αυτό το πράγμα!»: Η ερώτηση που εξόργισε (ξανά) τη Χριστίνα Βραχάλη dailymedia.gr Μοιάζει ασύλληπτο για αθλητή τέτοιου επιπέδου: Η extreme διατροφή του Τζόκοβιτς που πιστεύει ότι τον κάνει άτρωτο στους ιούς menshouse.gr Μέσος μισθός 4400€, η πιο πλήρης του κόσμου: Η πόλη των ονείρων με την υψηλή ποιότητα ζωής που ακούς ελληνικά όπου κι εάν περπατήσεις menshouse.gr Παρά το στραπάτσο με την Τουρκία: Οι μπουκ είναι σίγουροι για την Εθνική μας... menshouse.gr Χρειαζόταν μια ποιοτική κίνηση εκεί: Το ρίσκο του Παναθηναϊκού στη θέση που εξακολουθεί να «πονάει» menshouse.gr Πολύ πάνω από Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: Το κόμμα με το 25% που απειλεί τη ΝΔ στις δημοσκοπήσεις! instanews.gr Η ατυχής ατάκα του Βασίλη Χιώτη στη Σία Κοσιώνη dailymedia.gr «Αποκλείεται να είναι αυτός ο πραγματικός Αρκάς»: Το σκίτσο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις (Pic) instanews.gr Γκολ παγκόσμιας κλάσης με αδιανόητο τακουνάκι του Ντεμίροβιτς! (vid) SHARE