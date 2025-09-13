Κριτική Ολυμπιακού: Ονειρικό ντεμπούτο για Ταρέμι, «μάγεψε» στην επιστροφή του ο Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με ευκολία (5-0) τον Πανσερραϊκό στο Φάληρο και το SDNA βαθμολογεί τις επιδόσεις των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τζολάκης 7: Σταθερός και εκεί όταν χρειάστηκε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, κυρίως στο πρώτο μέρος απειλήθηκε μία - δύο φορές από τους Σερραίους.

Ορτέγκα 9: Από τις καλύτερες εμφανίσεις του Αργεντινού μπακ με τα «ερυθρόλευκα». Σταθερός στην άμυνα και επιδραστικός στην επίθεση του Ολυμπιακού. Είχε ασίστ στον Ελ Κααμπί για το 1-0 των Πειραιωτών, ενώ σημείωσε και το πρώτο του γκολ με τους Πειραιώτες.

Μπιανκόν 7: Αρκετά σταθερός ο Γάλλος στόπερ, με ένα σημαντικό λάθος στο πρώτο μέρος όμως που δεν στοίχισε στον Ολυμπιακό.

Ρέτσος 7: Πάνω κάτω τα ίδια με τον Μπιανκόν, είχε ένα λάθος που έφερε την καλή ευκαιρία του Πανσερραϊκού με τον Μπανζάκι, αλλά ο Τζολάκης «καθάρισε» τη φάση.

Κοστίνια 7: Καλό παιχνίδι από τον Πορτογάλο μπακ που δεν είχε πολύ δουλειά αμυντικά κυρίως στο δεύτερο μέρος, ενώ επιχείρησε αρκετές σέντρα στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Έσε 7: Πολλά χιλιόμετρα για ακόμη ένα ματς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Σταθερός και ουσιαστικός ο Αργεντινός χαφ.

Μουζακίτης 6: Πάλεψε στον άξονα και δεν υπέπεσε σε πολλά λάθη. Καλό ματς για τον νεαρό χαφ των Πειραιωτών.

Τσικίνιο 7: Οργάνωσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού μεσοεπιθετικά και είχε θετικά παρουσία στο παιχνίδι.

Μαρτίνς - : Δεν μπορεί να αξιολογηθεί, καθώς έγινε αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 18ο λεπτό του αγώνα.

Καμπελά 6: Πήρε προσπάθειες ο Γάλλος εξτρέμ και είχε αρκετά καλή παρουσία στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού.

Ελ Κααμπί 8: «Ξεκλείδωσε» το ματς για τον Ολυμπιακό με την καρφωτή κεφαλιά του, ενώ είχε και άλλες καλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Στρεφέτσα 7: Αρκετά δραστήριος ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που αντικατέστησε νωρίς τον Μαρτίνς, είχε καλές στιγμές για πετύχει κάποιο τέρμα.

Ποντένσε 9: Πρώτη επαφή με την μπάλα στην επιστροφή του στο Φάληρο και τρομερό γκολ για τον Πορτογάλο εξτρέμ που μέτρησε και μία ασίστ!

Ταρέμι 9: Εξαιρετικό ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα» για τον Ιρανό φορ με δύο γκολ και κερδισμένο πέναλτι.

Γιαζίτσι 7: Είχε χαμένο πέναλτι και μία εξαιρετική ασίστ για το τελικό 5-0 στον Ταρέμι.

Σιπιόνι -: Δεν μπορεί να αξιολογηθεί, αγωνίστηκε για μόλις 15 λεπτά.