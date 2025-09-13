ΑΕΛ για τον χαμό του Μητσιμπόνα: «Εμβληματικός αρχηγός, άφησε ανεξίτηλο στίγμα»

Συμπληρώθηκαν 28 χρόνια από τον χαμό του Γιώργου Μητσιμπόνα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, με την ΑΕΛ να μην τον ξεχνά.

Αναλυτικά:

«Συμπληρώθηκαν 28 χρόνια από τον χαμό του Γιώργου Μητσιμπόνα, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών. Ο εμβληματικός αρχηγός υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της ΑΕΛ στη λαμπρή δεκαετία του ’80, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της ομάδας.

Γεννημένος στις 11 Νοεμβρίου 1962 στην Τσαριτσάνη, ο Μητσιμπόνας εξελίχθηκε σε έναν από τους σπουδαιότερους αμυντικούς της εποχής του, ξεχωρίζοντας για το πάθος, την αποφασιστικότητα και τη δύναμη μέσα στο γήπεδο.

Η 13η Σεπτεμβρίου 1997 έμελλε να είναι η μοιραία μέρα, όταν ένα τροχαίο δυστύχημα κοντά στη Γιάννουλη συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και σκόρπισε ανείπωτη θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο Μητσιμπόνας έμεινε για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων ως ο άνθρωπος που με το γκολ του οδήγησε την ΑΕΛ στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 1988. Το μεγαλείο της προσωπικότητάς του και η επιβλητική παρουσία του στο Αλκαζάρ αποτελούν κομμάτι μιας εποχής που έχει χαραχθεί στις καρδιές όλων. Η αγάπη που γνώρισε ξεπέρασε τα σύνορα της Λάρισας και αγκάλιασε ολόκληρη την Ελλάδα.

Συνολικά, φόρεσε τη βυσσινί φανέλα για δέκα χρόνια (1981-1989 & 1994-1996), δίνοντας τα πάντα για την ομάδα. Δεν ήταν μόνο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά και άνθρωπος με ήθος, που κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων.

Το γνωστό σύνθημα των φιλάθλων, «Κι αν κάποιοι φύγαν απ’ τη ζωή σου, σε βλέπουν απ’ το κλαμπ του παραδείσου…», ανασύρει πάντα μνήμες και συγκίνηση, θυμίζοντας ότι όσοι φόρεσαν με τιμή τα βυσσινί και έφυγαν πρόωρα, θα παραμένουν για πάντα παρόντες».