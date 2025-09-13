Κηφισιά: «Αποκάλυψε» την πρώτη εμφάνισή της πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (pic)

Μία μέρα πριν από την πρώτη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στον Παναθηναϊκό, η Κηφισιά παρουσίασε τη βασική της εμφάνιση για τη φετινή σεζόν.

Οι «κυανόλευκοι» εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναζήτηση μόνιμης έδρας, αφού το αίτημά τους για το Ολυμπιακό Στάδιο δεν εγκρίθηκε από το «τριφύλλι».

Έτσι, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της επιστροφής της στη Super League.

Η νέα φανέλα, δημιουργία της «Erima», έχει μπλε χρώμα με λεπτομέρειες σε πράσινο και λευκό, και θα φορεθεί για πρώτη φορά κόντρα στους «πράσινους» του Ρουί Βιτόρια.

«Μεταφέροντας την κομψότητα του Βορρά και τη δύναμη της πόλης: Η εντός έδρας εμφάνισή μας αφηγείται την ιστορία μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ΠΑΕ.