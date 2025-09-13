Πρεμιέρα με νίκη για την Κ17 του Ολυμπιακού στις Σέρρες

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και προηγήθηκαν στο 15′ με τον Λαζαρίδη να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να γράφει το 0-1.
Πέντε λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 20′ ο Παναγόπουλος διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού κάνοντας το 0-2 και έβαλε τις βάσεις για να φτάσουν οι Πειραιώτες στη νίκη.
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και είχε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες με τον Σεφερλή και τον Χρηστίδη.
Το μόνο που κατάφερε η ομάδα των Σερρών ήταν να μειώσει σε 1-2 στο 65ο λεπτό, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.
Πανσερραϊκός: Μητρούσης, Μόμτσιος, Παπαμαρίνου, Καλπακίδης, Μπέλτσης, Κόγιας, Κωνσταντινίδης, Χωλίδης, Κουρτίδης, Βανδήρας, Τσιλιγγίρης.
Ολυμπιακός: Μπράνης, Σιώζιος, Τσαλαπατανάκης, Μάρας, Γούσιος, Παπαγεωργίου (55′ Λεοντόπουλος), Παναγόπουλος (75′ Αγγελόπουλος), Δημόπουλος, Λαζαρίδης (75′ Μούχαλης), Σεφερλής (65′ Διαμαντής), Χρηστίδης (65′ Κωστής).