ΠΑΟΚ: Best Goal Αυγούστου το σομπρέρο του Γιακουμάκη (vid)

Το φανταστικό γκολ του Γιακουμάκη απέναντι στη Ριέκα ήταν το καλύτερο για τον μήνα Αύγουστο, με βάση τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:

Πρώτο και άκρως εντυπωσιακό γκολ από τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος κέρδισε την προτίμηση του κοινού και κατέκτησε το βραβείο για το Regency Casino Best Goal Αυγούστου.

Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε στο παιχνίδι και πήρε μία υπέροχη μπαλιά από τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Στη συνέχεια με σομπρέρο απέφυγε τον αντίπαλο αμυντικό πάνω στην γραμμή του άουτ, κοντρόλαρε με το στήθος κι εξαπέλυσε έναν κεραυνό για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Παρά τον ισχυρισμό ανταγωνισμό, ο Γιακουμάκης ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο, καθώς με ποσοστό 60,13% κέρδισε το βραβείο του Regency Casino Best Goal Αυγούστου.

Στη δεύτερη θέση έμεινε η απίθανη γκολάρα του Μαντί Καμαρά στην Αυστρία κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ, που χάρισε την πρόκριση στον Δικέφαλο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το winner του Κίριλ Ντεσπόντοφ κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα.