Ολυμπιακός: Άνετη νίκη για τους Νέους κόντρα στον Πανσερραϊκό

Μετά το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκοι» πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Youth League, όπου την ερχόμενη Τετάρτη (17/09, 13:30) υποδέχονται την Πάφο στο Ρέντη.
Το ματς με τον Πανσερραϊκό ξεκίνησε καλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του να πιέσει ψηλά και να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό του, έχοντας σημαντικές ευκαιρίες με τον Κορτές και τον Αγγελάκη, ενώ ο Έλληνας επιθετικός είχε τη μεγαλύτερη φάση μέχρι εκείνο το σημείο, όταν στο 31′ μετά από ατομική ενέργεια πέρασε και τον τερματοφύλακα, όμως το πλασέ του κατέληξε άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Γιώργου Σίμου ήταν πιο αποτελεσματική και άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό, με τον Αγγελάκη να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Βασιλακόπουλου και να κάνει το 1-0.
Στο 70′ ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει και δεύτερο τέρμα, όταν ο Κολοκοτρώνης έκανε διαγώνιο σουτ και ο Χάμζα με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.
Το τελικό 3-0 για τους Πειραιώτες διαμόρφωσε στο 83′ ο Κολοκοτρώνης με όμορφο πλασέ στην κίνηση έπειτα από ασίστ του Τρικαλιώτη.
Επόμενη αναμέτρηση για την Κ19 των Πειραιωτών είναι με αντίπαλο την Πάφο την ερχόμενη Τετάρτη (17/09, 13:30) για το UEFA Youth League.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Φράγκος (76′ Καρκατσάλης), Ρολάκης, Μίλισιτς, Φίλης, Κότσαλος (70′ Φλούδας), Κορτές (46′ Κολοκοτρώνης), Βασιλακόπουλος (65′ Καλαϊτζίδης), Χάμζα, Αγγελάκης (65′ Τρικαλιώτης).
Πανσερραϊκός: Πουρλιοτόπουλος, Μάγης (87′ Τόλιος), Βασιλάκος (87′ Μπλατσιώτης), Παπαδόπουλος, Χάβος, Κοσμίδης, Φθενάκης, Τσαγκαράκης (56′ Μαύρος), Κωτίδης (73′ Λουτζιανιώτης), Αλεξόγλου, Ελευθεριάδης (56′ Καλαμπόκης).