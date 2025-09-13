Ραγιάν Αΐτ-Νουρί: Πλήγμα για τη Σίτι με απουσία πέντε εβδομάδων

Η Μάντσεστερ Σίτι θα στερηθεί για τις επόμενες πέντε εβδομάδες τον Ραγιάν Αΐτ-Νουρί.

Ο Αλγερινός αριστερός μπακ υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο, γεγονός που αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για την καριέρα του στο αγγλικό ποδόσφαιρο έως τώρα.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά στην πενταετή παρουσία του στην Premier League που ο Αΐτ-Νουρί θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως είναι ο πρώτος τραυματισμός του μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, κάτι που αναδεικνύει τη συνέπεια και τη σωματική του αντοχή σε ένα τόσο απαιτητικό πρωτάθλημα.