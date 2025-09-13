Ενίσχυση με Καραστέργιο για τον Μακεδονικό

Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Καραστέργιου, ενισχύοντας τα μετόπισθεν του ενόψει της νέας σεζόν.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Καραστέργιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο 21χρονος (26/04/2004) ποδοσφαιριστής έχει ύψους 1.84 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ενώ με την ίδια ευχέρεια παίζει και ως δεξιός μπακ αλλά και ως αμυντικός μέσος.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Νίκου ξεκίνησε από την Γερμανία και τις ακαδημίες της Στουτγκάρδης. Μετέπειτα, ακολούθησε η ένταξή του στην Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών, ενώ παράλληλα έκανε προπονήσεις και στην Ακαδημία της Arsenal Elite στην Σουρωτή. Επόμενη ομάδα του ήταν η Valencia Academy στην Αθήνα, με τον νεαρό αμυντικό να δοκιμάζεται και στην Ισπανία από την Κ15 της ιβηρικής ομάδας.

Νέος σταθμός της καριέρας του Ελληνα αμυντικού ήταν η Κ17 της ΑΕΚ, όπου εντάχθηκε το 2019 και για δύο χρόνια φόρεσε την φανέλα της Ενωσης, ενώ παράλληλα δέχθηκε κλήση και στην Εθνική Παίδων. Μετά την ΑΕΚ, ο Νίκος εντάχθηκε στην Κ19 του ΝΠΣ Βόλου και για δύο σεζόν αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας στο Πρωτάθλημα Νέων της Super League 1.

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Καραστέργιου ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου, στον οποίο κατέγραψε την περσινή σεζόν 30 συμμετοχές, με ένα γκολ και μία ασίστ στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, του 21χρονου αμυντικού, Νίκου Καραστέργιου:

«Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σε ένα τόσο μεγάλο σωματείο όπως ο Μακεδονικός. Με μεγάλη μου χαρά να βοηθήσω και να βοηθώ μέσα από την ομάδα. Εύχομαι η ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και υπόσχομαι πως θα ματώσω για την φανέλα και το σήμα που θα αντιπροσωπεύω»

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Νίκο στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!».