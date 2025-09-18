Νέα εκπομπή «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» απόψε στις 14:30: Με άρωμα Αυστραλίας, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και… το μπλόκο της Πάφου!

Η Ζέτα Θεοδωρακόπουλου και ο Βασίλης Βέργης παρουσιάζουν σήμερα στις 14:30 τη νέα κυπελλική Betsson εκπομπή: Με ειδήσεις για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Βασίλη Παπαθεοδώρου ζωντανά από την Αυστραλία!

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson τραβάει ξανά όλα τα βλέμματα, με αναμετρήσεις γεμάτες ένταση, πάθος και στιγμές που έκοψαν την ανάσα.

Στην εκπομπή «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» θα δείτε όσα συνέβησαν στους αγώνες, ανάλυση φάσεων αλλά και όλα τα παραλειπόμενα, με το... τρίτο ημίχρονο των αναμετρήσεων.

Με οικοδεσπότες τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και τον Βασίλη Βέργη, η εκπομπή θα σας μεταφέρει την ατμόσφαιρα, θα παρουσιάσει παρασκήνια και θα αναδείξει κάθε λεπτομέρεια γύρω από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Χρήστος Σταθόπουλος, Κώστας Μανωλιουδάκης, Ελένη Μπούντου, Σταύρος Καζαντζόγλου και Κωνσταντίνος Τσίπτσιος με όλο το ρεπορτάζ από τις χθεσινές αναμετρήσεις του Κυπέλλου, αλλά και την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League.

Μείνετε συντονισμένοι για μια ξεχωριστή εμπειρία στο YouTube του SDNA.

