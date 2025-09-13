Σε τουρνουά με Γιουβέντους και Σπόρτινγκ η Κ11 του Παναθηναϊκού

Την ευκαιρία να αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες από την συμμετοχή τους σε ένα δυνατό τουρνουά στην Ιταλία θα έχουν τα παιδιά της ομάδας Κ11 του Παναθηναϊκού.

Το «Τριφύλλι» έχει ρίξει μεγάλο βάρος στις Ακαδημίες και μεταξύ άλλων θέλει τα παιδιά που αγωνίζονται στα τμήματα υποδομής του να πάρουν από μικρά πολύτιμες εμπειρίες από ισχυρούς αντιπάλους.

Έτσι, η Κ11 του Παναθηναϊκού θα συμμετάσχει αυτό το διήμερο (13-14/9) στο Riso Tournament, που διεξάγεται στην Ιταλία. Είναι μια διοργάνωση που προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Γιουβέντους, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Πάρμα και Ντιναμό Κιέβου.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τα παιδιά του συλλόγου έχουν μόνο να κερδίσουν από την συμμετοχή τους, ενώ και το ταξίδι στην Ιταλία σίγουρα θα τους δημιουργήσει πολύ όμορφες αναμνήσεις.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ: