Παναθηναϊκός: Εκτός Πελίστρι και Τετέ - Mέσα Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς

Με δύο σημαντικά προβλήματα ταξιδεύουν οι Πράσινοι στο Πανθεσσαλικό για τον αυριανό (14/9, 18:00) αγώνα με την Κηφισιά. Στην αποστολή και τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα...

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στο δεικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ που χθες ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Στον αντίποδα συμπεριλήφθηκαν και οι τρεις νεοαποκτηθέντες, Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα όσων θα ταξιδέψουν στο Βόλο για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.