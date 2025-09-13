Καρπίν: «Από τον Τσάλοβ εξαρτάται η κλήση του στην Εθνική Ρωσίας»

Οι δηλώσεις του Ρώσου ομοσπονδιακού τεχνικού για τον φορ του ΠΑΟΚ και την Εθνική ομάδα.

Ο Φιόντορ Τσάλοβ βρίσκεται εκ νέου εκτός κλήσεων Εθνικής Ρωσίας και αυτό έχει να κάνει σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό προπονητή Βαλερί Καρπίν, με την απόδοση που έχει ο ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ.

Ο Ρώσος τεχνικός κλήθηκε εκ νέου να μιλήσει για τον 27χρονο φορ και την απουσία του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τονίζοντας πως η συμμετοχή του κρίνεται από τον ίδιο τον παίκτη.

«Όλα εξαρτώνται από τον Φιόντορ, αν έχει καλή απόδοση τότε θα κληθεί ξανά».

O Tσάλοβ έχει αγωνιστεί συνολικά 8 φορές με την εθνική Ρωσίας σκοράροντας τρία γκολ.