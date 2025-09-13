Τώρα σωστά πανηγυρίζουν για Μαρσιάλ, πέρυσι έκαναν ότι δεν έβλεπαν το τραγικό λάθος

Ο Βασίλης Βέργης γράφει και θυμίζει τα αυτονόητα, που (δεν) γίνονται μάθημα στις μεγάλες ομάδες και στον Τύπο. Κι ένα υστερόγραφο για τη συντριβή της Εθνικής.

Κακό πράγμα η "αμνησία" παλικάρια. Μοιάζει με διπλό λάθος...

Προφανώς οι λανθασμένες εκτιμήσεις είναι μέσα στη ζωή. Έχει συμβεί σε όλους μας, σε κάθε δουλειά. Όπως και η ευκολία να παρασυρθείς από το συναίσθημα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις οι οποίες "κραυγάζουν".

Ο τελευταίος άνθρωπος που ευθύνεται για το ΦΙΑΣΚΟ Μαρσιάλ στην ΑΕΚ είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μπήκε πέρυσι στο ποδόσφαιρο γεμάτος πάθος να προσφέρει. Κάποιοι του είπαν "Να πάρουμε τον Μαρσιάλ, θα κάνει πάταγο". Έβαλαν τον άνθρωπο να πληρώσει συμβόλαιο που θα έφτανε τα 11 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια. Προσέξτε: 3,5 εκατ. τη σεζόν για παίκτη που ουσιαστικά ήταν δύο χρόνια "εκτός" ποδοσφαίρου! Φοβερά πράγματα...

Τότε οι πολλοί (και στον ελληνικό Τύπο) πανηγύριζαν. Αποθέωναν την έλευση του παιχταρά που "θα κάνει πλάκα σε ένα πρωτάθλημα σαν το δικό μας".

Όχι όλοι, βέβαια. Ορισμένοι που αγαπάμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχαμε γνώση τι λαχνό είχε επιλέξει η ΑΕΚ. Ο υπογράφων το έγραψε. Όχι βέβαια για να την "σπάσω" σε εκείνους που πανηγύριζαν αλλά από σεβασμό στην πραγματικότητα.

Σας θυμίζω το κείμενο που δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2024 στο SDNA

Θυμίζω, επίσης, πως όταν ήρθε ο Γάλλος στην Ελλάδα οι οπαδοί της Ένωσης "βούλιαξαν" το αεροδρόμιο. Λογικό. Ο οπαδός λειτουργεί με το συναίσθημα κι αυτό ουδείς μπορεί να του το στερήσει. Άλλων δουλειά ήταν να αποτυπώσουν τη σκληρή αλήθεια και να την πουν στον κόσμο όσο δυσάρεστη κι αν ήταν.

Ο Μαρσιάλ δεν έπιασε στην ΑΕΚ γιατί απλούστατα δεν θα μπορούσε ΠΟΤΕ να πιάσει: "Την τελευταία διετία η καριέρα του Γάλλου βρίσκεται σε απόλυτα φθίνουσα πορεία. Τόσο διάστημα έχει να ξεκινήσει βασικός σε ομάδα. Και περίπου 9 μήνες να παίξει ποδόσφαιρο" έγραφα, μεταξύ άλλων, σε εκείνο το κείμενο. Ποιος να ακούσει... Οι αποθεώσεις κυριαρχούσαν.

Ένα χρόνο αργότερα έχουμε και πάλι... αποθέωση! Αυτή τη φορά όμως του Χαβιέρ Ριμπάλτα ο οποίος πέτυχε κάτι που φαινόταν ακατόρθωτο: Να πουληθεί ο Μαρσιάλ και να απαλλαγεί η ΑΕΚ από ένα συμβόλαιο - θηλιά στο λαιμό.

Προσέξτε: όσοι αποθέωναν-πανηγύριζαν για τη μεταγραφή του Μαρσιάλ, σήμερα αποθεώνουν-πανηγυρίζουν για το... ξεφόρτωμα του Μαρσιάλ. Ωραία πράγματα!

Δεν έχω ακούσει, επίσης, αν κάποιος από εκείνους που έπαιξαν ενεργό ρόλο στην εν λόγω μεταγραφή ζήτησε ΣΥΓΝΩΜΗ από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Σπάνιο πράγμα σε τούτη τη χώρα.

Αυτή τη φορά όμως θα μου επιτρέψετε να συνταχθώ με όσους αποθεώνουν. Και να συγχαρώ τον Χαβιέρ Ριμπάλτα γι αυτό που πέτυχε. Το οποίο σε συνδυασμό με άλλα σημαντικά "κοψίματα" παράλογων εξόδων έβαλε την ΑΕΚ σε ποδοσφαιρική κανονικότητα δείχνοντας ταυτόχρονα πως ΣΕΒΕΤΑΙ τα χρήματα του ιδιοκτήτη και δεν πουλάει παραμύθι ούτε σε εκείνον ούτε στον κόσμο.

Η "υπόθεση Μαρσιάλ" δεν είναι εξαίρεση-παρένθεση για τις μεγάλες ελληνικές ΠΑΕ, αλλά μία ακόμη απόδειξη ότι συνεχίζουν να "επενδύουν" πολλά εκατομμύρια σε πόδια παικτών που βρίσκονται σε κάθοδο χωρίς επιστροφή. Και δεν είναι η τελευταία... Ποντάρουν στον "ντόρο" που κάνει το όνομα και η φανταχτερή (πρώην) καριέρα και όχι στην ουσία.

Ας αντιμετωπιστεί τουλάχιστον ως τρανταχτό παράδειγμα μήπως και τους κάνει όλους λίγο πιο προσεκτικούς. Και τον ελληνικό Τύπο, φυσικά, που έχει την υποχρέωση να ενημερώνει ακόμη κι όταν πρέπει να γίνει δυσάρεστος.

ΥΓ. Συγνώμη που δεν σχολιάζω το αθλητικό κάζο της Εθνικής Ελλάδος στο παιχνίδι με την Τουρκία αλλά προτιμώ να το πράξω όταν θα είμαι πιο ψύχραιμος. Δεν θεωρώ δημοσιογραφική προσέγγιση να έχει φάει η εθνική 26 πόντους στο κεφάλι από την Τουρκία, να έχει χάσει τη μπάλα στο παρκέ χωρίς να παλέψει (αυτό είναι που πληγώνει περισσότερο) και το πρώτο "θέμα" που "προβάλλουν" πολλοί να είναι "Πάμε για μετάλλιο, αυτό μετράει". Ας κάνουν μια βόλτα έξω στον κόσμο να δουν τι μετράει. Εκτός κι αν πιστεύουν ότι μια νίκη επί της Φινλανδίας θα "σκεπάσει" την πραγματικότητα.