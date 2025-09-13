Γαλανόπουλος: «Ο Άρης μπορεί να πρωταγωνιστήσει!»

Ο Κώστας Γαλανόπουλος, στις δηλώσεις του στη NOVA εν όψει του αυριανού (13/9) εκτός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ατρόμητο, τόνισε ότι οι "κίτρινοι" έχουν τη δυνατότητα να είναι πρωταγωνιστές στην Ελλάδα την τρέχουσα σεζόν

Αρχικά, ερωτώμενος πώς αισθάνεται με την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, απάντησε: “Είναι ένα ωραίο συναίσθημα! Περιμένω με αγωνία να αρχίσω να συμμετέχω κι εγώ στα παιχνίδια. Ήταν στόχος μου να επιστρέψω στην Ελλάδα και με βοήθησε ο Άρης να τον πετύχω”.

Στην ερώτηση γιατί επέλεξε τον Άρη να συνεχίσει την καριέρα του, είπε:“Για μένα, η μεταγραφική περίοδος αυτή ήταν μεγάλη. Δεν ήμουν συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο. Ήταν πρώτη φορά, που ήμουν ελεύθερος στην αγορά. Υπήρξαν κάποιες άλλες συζητήσεις, που δεν προχώρησαν για συγκεκριμένους λόγους. Είχα αυτό διάστημα, όμως, επαφή με τους ανθρώπους του Άρη. Την κατάλληλη στιγμή έγινε η τελική επαφή. Τα βρήκαμε σε όλα και τώρα είμαι στην ομάδα”.

Αναφορικά με το πώς κρίνει, με βάση τη μεγάλη εμπειρία που έχει, τη νέα του ομάδα, αποφάνθηκε: “Είχα παρακολουθήσει τα ως τώρα παιχνίδια του Άρη, και τα ευρωπαϊκά, αλλά και τα πρώτα δύο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο, που έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει και στο πρωτάθλημα, αλλά και στο Κύπελλο. Δυστυχώς, από την Ευρώπη αποκλειστήκαμε, οπότε επικεντρώνουμε στις εγχώριες διοργανώσεις”.

Σχετικά με τη δύσκολη αποστολή που έχουν μπροστά τους οι “κίτρινοι” με αντίπαλο τον Ατρόμητο, σχολίασε ο Γαλανόπουλος: “Πράγματι, είναι μια δύσκολη έδρα. Εμείς πηγαίνουμε για να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να πάρουμε τη νίκη. Είναι ευκαιρία με την αλλαγή προπονητή να γυρίσουμε μια νέα σελίδα. Θα παλέψουμε για το καλύτερο!”

Όσο για το τι πρέπει αγωνιστικά να κάνει ο Άρης για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα επισήμανε: “Θα χρειαστεί να έχουμε υπομονή. Πιστεύω ότι δεν θα ξεφύγει το σκορ. Ενδεχομένως, όποιος πετύχει πρώτος γκολ, να διαχειριστεί καλύτερα τον αγώνα”.

Στον Γαλανόπουλο τέθηκε το ερώτημα τι στόχους βάζει με την καινούργια του ομάδα. Εστίασε στους εξής: “Στο πρωτάθλημα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια θέση όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Επίσης, η κατάκτηση του Κυπέλλου είναι στόχος για εμάς”.

Ο Κώστας Γαλανόπουλος θα έχει στον Άρη εκ νέου συνεργασία με τον Μανόλο Χιμένεθ, όπως είχε στην ΑΕΚ. Επ’ αυτού σημείωσε: “Δεν αλλάζει κάτι για μένα ότι θα συνεργαστώ στον Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ. Σίγουρα είναι θετικό ότι γνωρίζω τον ίδιο, αλλά και το επιτελείο του, μεταξύ αυτών και τον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι. Δεν θα άλλαζε κάτι για μένα, όμως, ακόμη κι αν είχα τον Μαρίνο Ουζουνίδη προπονητή στην ομάδα. Αυτό που έχω να κάνω είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να συνεχίσω τη γεμάτη σεζόν που έκανα στον ΑΠΟΕΛ και να εξελίσσομαι όσο περισσότερο μπορώ μέσα από την ομάδα”.