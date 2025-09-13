Διούδης: «Έχω την ίδια δίψα με τον κόσμο, να φέρουμε επιτυχίες στον Άρη!»

Ο Σωκράτης Διούδης, στις δηλώσεις του στη NOVA εν όψει του σημερινού (13/9) εκτός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ατρόμητο, τόνισε τη μεγάλη του επιθυμία να βοηθήσει τους "κίτρινους" να φτάσουν σε διακρίσεις

Η πρώτη ερώτηση στον Σωκράτη Διούδη, που είναι και πάλι στον Άρη μετά το καλοκαίρι του 2017, όταν έφυγε για τον Παναθηναϊκό, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το πώς αισθάνεται για την επιστροφή του στο σπίτι. Απάντησε: “Είναι γνώριμα μέρη για μένα! Είμαι πολύ χαρούμενος, που βρίσκομαι εδώ και πάλι μετά από πολλά χρόνια. Βλέπω γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα. Ήξερα το περιβάλλον και δεν χρειάζομαι καθόλου χρόνο προσαρμογής κι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα”.

Και πρόσθεσε: “Έχω περάσει όλη την ζωή μου εδώ! Ήταν καθημερινό δρομολόγιο για πάρα πολλά χρόνια. Με μια μεγάλη παύση, είναι σα να συνέχισα από εκεί που σταμάτησα”.

Ερωτώμενος τι ομάδα βρήκε με την επιστροφή του στον Άρη, δήλωσε ενθουσιασμένος: “Είμαι ενθουσιασμένος από τη συναναστροφή μου με τα παιδιά αυτές τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή μου! Η ομάδα έχει πολύ καλό έμψυχο υλικό. Είναι πολύ καλοί παίκτες. Έχουμε μεγάλη ποιότητα στις προπονήσεις. Ίσως το μόνο αρνητικό είναι ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα, διότι έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι παίκτες σε μια μεταγραφική περίοδο. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για γίνουμε η ομάδα που θέλουμε. Πιστεύω, όμως, ότι μέσα από τα παιχνίδια, θα δένουμε όλο και περισσότερο. Παίρνοντας τα αποτελέσματα που θέλουμε, θα ανεβαίνει και ψυχολογικά η ομάδα και θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε”.

Είναι γεγονός ότι από αυτόν, όπως και από τον Γιάννη Γιαννιώτα, οι φίλοι του Άρη περιμένουν να περάσουν και το πνεύμα της ομάδας στα αποδυτήρια. Στην ερώτηση, αν το αισθάνεται κι ο ίδιος έτσι, είπε:“Σίγουρα! Πλέον, μιλώντας για τον εαυτό μου, είμαι σε μια ηλικία κι έχω την εμπειρία, ώστε να μπορώ να το κάνω. Γνωρίζω το περιβάλλον πολύ καλά, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Γνωρίζω τη δίψα που έχει ο κόσμος της ομάδας για επιτυχίες. Να πω την αλήθεια, αυτό είναι και το προσωπικό μου κίνητρο. Έχω την ίδια δίψα που έχει και ο κόσμος, να φέρουμε επιτυχίες στην ομάδα. Σιγά σιγά, αυτό πιστεύω ότι θα το περάσω και στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα αποδυτήρια”.

Αναφορικά με το πόσο ψηλά μπαίνει ο πήχης για τους “κίτρινους”, τόνισε: “Δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα λόγια. Ειδικά από τη στιγμή που είμαστε μια καινούργια ομάδα. Οι απαιτήσεις, όμως, είναι πάντα υψηλές. Είμαστε μια ομάδα που πρέπει πάντα να κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι το βλέπω εγώ! Εννοώ ότι πρέπει πάντα να έχουμε υψηλούς στόχους και να είμαστε στην κούρσα με τις ομάδες, που βρίσκονται πάντα ψηλά και διεκδικούν το καλύτερο, είτε στο πρωτάθλημα, είτε στο Κύπελλο. Η Ευρώπη ήταν ένας μεγάλος στόχος, που χάθηκε νωρίς για εμάς, όμως, έχουμε δύο στόχους στην Ελλάδα, για τους οποίους πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται”.

Συγκυριακά, ο Διούδης βρήκε και καινούργιο προπονητή στην ομάδα, τον Μανόλο Χιμένεθ. Σχολίασε επ’ αυτού: “Τον γνώριζα τον Μανόλο Χιμένεθ από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Έχουμε παίξει αντίπαλοι. Είναι γνωστός για την πειθαρχία, που έχουν οι ομάδες του στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθεί να παίρνει το καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές του. Πιστεύω ότι θα βάλει τις δικές του πινελιές στην ομάδα και θα αποκτήσουμε την ταυτότητα που θέλει να έχουμε ως σύνολο”.

Σχετικά με το σημερινό παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο τον Ατρόμητο εστίασε στα εξής: “Είναι μια συμπαγής ομάδα ο Ατρόμητος. Όπως όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, έτσι κι αυτό κρύβει πολλούς κινδύνους για εμάς. Εμείς πρέπει να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να κάνουμε αυτά που ζητάει ο προπονητής. Αν δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, μπορούμε να φύγουμε με τη νίκη από το Περιστέρι”.