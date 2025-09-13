Τα βλέμματα στο «Derby d'Italia»

Με το "Derby d'Italia", όπως είναι επίσης γνωστή η αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Ίντερ, να δεσπόζει στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, επαναρχίζει το διάστημα 13-15 Σεπτεμβρίου το ιταλικό πρωτάθλημα, ύστερα από την διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Η «βέκια σινιόρα» υποδέχεται το Σάββατο (13/9, 19:00) τους «νερατζούρι» στο Τορίνο και θα «κυνηγήσει» τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να κάνει το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα και να παραμείνει μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης. Από την πλευρά της, και η ομάδα του Μιλάνου θέλει το «τρίποντο» για να επιστρέψει στις νίκες, καθώς προέρχεται από εντός έδρας ήττα κόντρα στην Ουντινέζε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ντέρμπι έρχεται λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα των δύο ομάδων στη league phase του Champions League, όπου η «Γιούβε» υποδέχεται την Ντόρτμουντ (16/9), ενώ το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου αναμετράται με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (17/9). Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου η υπερσύγχρονη κάμερα "Refcam", η οποία επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθήσουν τον αγώνα από το σημείο που βλέπει ο διαιτητής.

Στο μεταξύ, η πρωταθλήτρια Νάπολι αντιμετωπίζει στη Φλωρεντία τη Φιορεντίνα με στόχο να πανηγυρίσει την τρίτη νίκη της στο πρωτάθλημα και να πάρει ψυχολογική ώθηση, καθώς ακολουθεί η δοκιμασία στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (18/9). Το απόλυτο της συγκομιδής θα προσπαθήσουν επίσης να διευρύνουν η Ρόμα που φιλοξενεί την Τορίνο και η Κρεμονέζε που αντιμετωπίζει στη Βερόνα την Ελλάς.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κάλιαρι-Πάρμα 13/9

Γιουβέντους-Ίντερ 13/9

Φιορεντίνα-Νάπολι 13/9

Ρόμα-Τορίνο 14/9

Αταλάντα-Λέτσε 14/9

Πίζα-Ουντινέζε 14/9

Σασουόλο-Λάτσιο 14/9

Μίλαν-Μπολόνια 14/9

Βερόνα-Κρεμονέζε 15/9

Κόμο-Τζένοα 15/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Νάπολι 6

Γιουβέντους 6

Κρεμονέζε 6

Ρόμα 6

Ουντινέζε 4

Ίντερ 3

Λάτσιο 3

Μίλαν 3

Κόμο 3

Μπολόνια 3

Αταλάντα 2

Φιορεντίνα 2

Κάλιαρι 1

Πίζα 1

Τζένοα 1

Πάρμα 1

Λέτσε 1

Βερόνα 1

Τορίνο 1

Σασουόλο 0