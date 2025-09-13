Επανεκκίνηση στη Super League σε Καραϊσκάκη, Περιστέρι και Αγρίνιο

Επιστροφή στη δράση για τη Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακό να παίζει για πρώτη φορά με κόσμο στο γήπεδό του, τον Μανόλο Χιμένεθ να κάνει ντεμπούτο στον Άρη απέναντι στον Ατρόμητο και τον Παναιτωλικό να φιλοξενεί τον Βόλο.

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με το πρώτο χρονικά παιχνίδι να διεξάγεται στο Φάληρο (18:00, Cosmote Sport 1), εκεί όπου ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3/3 σε ένα απόλυτο must win παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι συνάντησαν αρκετές δυσκολίες στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν αλλά, παρότι ακολουθεί η πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League, ο Χουσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει απόλυτη συγκέντρωση από τους παίκτες του για παραμείνει η ομάδα του στην κορυφή. Την ίδια στιγμή ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα με δύο ήττες, ενώ έχει και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και ψάχνει ακόμα τους πρώτους βαθμούς του.

Στις 20:00 (Novasports Prime) ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Άρη, για τον οποίο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Μανόλο Χιμένεθ. Παιχνίδι απαιτήσεων με το καλημέρα για τον Ισπανό τεχνικό που θέλει να ξεκινήσει με το δεξί την πέμπτη πέμπτη προπονητική θητεία του στην Ελλάδα, ενώ οι Κίτρινοι ψάχνουν αντίδραση μετά το "χαστούκι" από τον Παναιτωλικό. Ο Ατρόμητος έρχεται από την ήττα στην Τούμπα, όπου πάντως στάθηκε αρκετά καλά και θέλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν.

Την ίδια ώρα (20:00, Cosmote Sport 2) ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Βόλο και θέλει να δώσει συνέχεια στον θρίαμβό του στο "Βικελίδης". Κλασικά αμφίρροπα τα παιχνίδια των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια, οι Θεσσαλοί ξεκίνησαν με ήττες αλλά αμφότερες εντός προγράμματος και τώρα θέλουν να κάνουν σεφτέ απέναντι σε έναν αντίπαλο με κοινούς στόχους.

