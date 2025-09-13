Ο Μαρέσκα «ξέκοψε» την πιθανότητα επιστροφής των Ντισασί-Στέρλινγκ στο ρόστερ της Τσέλσι

Ο Ιταλός τεχνικός των «μπλε» του Λονδίνου έκοψε κάθε συζήτηση ενεργοποίησης των δύο ποδοσφαιριστών που δεν βρίσκονται στα πλάνα του.

Ο Άξελ Ντισασί και ο Ραχίμ Στέρλινγκ, δεν βρίσκονται στα πλάνα του Έντζο Μαρέσκα, με τους δύο ποδοσφαιριστές να παραμένουν στην Τσέλσι, αφού δεν κατάφεραν να βρουν ομάδα για να αποχωρήσουν.

Ο Ιταλός τεχνικός, μάλιστα εμφανίστηκε ξεκάθαρος σε δηλώσεις τους για την κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν στο ενεργό ρόστερ των «μπλε» του Λονδίνου.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν στην ομάδα οι Ντισασί-Στέρλινγκ», ανέφερε στην απάντησή του ο Μαρέσκα, ξεκαθαρίζοντας την στάση του για το μέλλον των δύο ποδοσφαιριστών.