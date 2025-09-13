Ο Ουμτιτί κάνει σκέψεις απόσυρσης από το ποδόσφαιρο στα 31 του

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τους τραυματισμούς και σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, κάνει σκέψεις απόσυρσης από το ποδόσφαιρο.

Ο 31χρονος στόπερ με θητεία στην Μπαρτσελόνα, μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Λέτσε, την τελευταία διετία φόρεσε την φανέλα της Λιλ, από την οποία έμεινε ελεύθερος τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Γάλλος στόπερ, ωστόσο δεν κατάφερε να προσελκύσει ενδιαφέρον από ομάδες, δεδομένου και του βεβαρυμμένου ιστορικού που έχει με τους τραυματισμούς, κάτι που τον φέρνει κοντά στο τέλος της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο Σάμουελ Ουμτιτί κάνει πλέον σκέψεις να τερματίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα αν και είναι ακόμη 31 χρονών.