Παίρνει... αναβολή το ντεμπούτο του Γουισά στη Νιούκαστλ

Ο 29χρονος επιθετικός, τον οποίο οι «ανθρακωρύχοι» αγόρασαν την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου από την Μπρέντφορντ, αντί 58 εκατ. ευρώ, αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο.
Ο προπονητής της Νιούκαστλ, Εντι Χάου απέκλεισε τη συμμετοχή του στον σημερινό (13/9) αγώνα πρωταθλήματος με τη Γουλβς, ενώ εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός για το κατά πόσον ο παίκτης θα προλάβει την πρεμιέρα του Champions League με την Μπαρτσελόνα, στις 18/9.
«Θα πρέπει να κάνει εξετάσεις και ίσως να δει έναν ειδικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Νιούκαστλ, προκαλώντας μεγαλύτερη ανησυχία για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.