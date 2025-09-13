Παίρνει... αναβολή το ντεμπούτο του Γουισά στη Νιούκαστλ

Ο Γιοάν Γουισά θα χρειαστεί να περιμένει λίγο για να κάνει το ντεμπούτο του με τη Νιούκαστλ, καθώς επέστρεψε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ο 29χρονος επιθετικός, τον οποίο οι «ανθρακωρύχοι» αγόρασαν την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου από την Μπρέντφορντ, αντί 58 εκατ. ευρώ, αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο προπονητής της Νιούκαστλ, Εντι Χάου απέκλεισε τη συμμετοχή του στον σημερινό (13/9) αγώνα πρωταθλήματος με τη Γουλβς, ενώ εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός για το κατά πόσον ο παίκτης θα προλάβει την πρεμιέρα του Champions League με την Μπαρτσελόνα, στις 18/9.

«Θα πρέπει να κάνει εξετάσεις και ίσως να δει έναν ειδικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Νιούκαστλ, προκαλώντας μεγαλύτερη ανησυχία για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.