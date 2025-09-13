Η Μάντσεστερ Σίτι «έδεσε» τον Ρίκο Λιούις έως το 2030

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του 20χρονου μπακ, «δένοντας» ακόμη έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή με πολυετές συμβόλαιο.

Η Μάντσεστερ Σίτι ανανέωσε σημαντικά το ρόστερ της το εφετινό καλοκαίρι, για να δημιουργήσει μία νέα ομάδα η οποία θα διεκδικήσει ξανά τίτλους, ωστόσο, την ίδια ώρα επέλεξε να επενδύσει και σε παίκτες που έχουν μπροστά τους πάρα πολλά χρόνια και περιθώρια προσφοράς.

Πάνω σ’ αυτή τη λογική οι «πολίτες» προχώρησαν την Παρασκευή (12/9) στην επέκταση της συνεργασίας τους με τον Ρίκο Λιούις, ο οποίος «έδεσε» το μέλλον του με τη Σίτι έως το καλοκαίρι του 2030.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Λιούις που υπέγραψε το καλοκαίρι του 2022 έληγε το 2027, ωστόσο η αγγλική ομάδα έσπευσε να διατηρήσει τον 20χρονο μπακ για άλλα 5 χρόνια στο δυναμικό της, έχοντας αρνηθεί το εφετινό καλοκαίρι πρόταση 30 εκατ. ευρώ απ’ τη Νότιγχαμ Φόρεστ.