Αλόνσο: «Ελπίζω ότι ο Μπέλιγχαμ θα γυρίσει πριν τον Οκτώβριο»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση πριν τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τσάμπι Αλόνσο:

«Θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξος και να ελπίζω ότι θα επιστρέψει πριν τον Οκτώβριο. Έχει αρχίσει να κάνει κάποια πράγματα με την ομάδα. Έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στην αποθεραπεία του και νιώθει πολύ καλά.

Θα είναι απαιτητικό. Κάθε ματς είναι πολύ σημαντικό, τόσο στη La Liga όσο και στο Champions League, και αυτοί οι βαθμοί μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί στην πορεία. Πρέπει να μάθουμε πώς να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι και να επικεντρωνόμαστε στην καλή προετοιμασία.

Κατά τη διάρκεια των διεθνών διακοπών, πρέπει να θέτουμε βραχυπρόθεσμους στόχους για να φτάσουμε μέχρι τον Απρίλιο και τον Μάιο. Δεν θέλουμε να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας. Είναι ένας τρόπος να μιλάμε και να οργανώνουμε τη σκέψη μας, κατανέμοντας στόχους και λεπτά συμμετοχής».