Αλφαρέλα: «Υπόσχομαι ότι θα δώσω το 100% για τον Άρη»

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις τονίζοντας ότι θα δώσει το 100% των δυνατοτήτων του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος που από σήμερα ανήκω στον Άρη. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα κάνω το ντεμπούτο μου στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μας.

Έρχομαι με μεγάλη όρεξη και υπόσχομαι στους φιλάθλους του Άρη ότι θα δώσω το 100%. Θα προσπαθήσω να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Άρη για τον τρόπο που με προσέγγισαν και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν από την πρώτη στιγμή. Εκτιμώ πολύ τη στάση τους και είναι ένας πρόσθετος λόγος για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».