Το γκολ του Παυλίδη δεν γλίτωσε την Μπενφίκα από την γκέλα (vid)

Η Μπενφίκα είχε από την αρχή την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του αγώνα, με την αποβολή του Πάουλο Βίκτορ στο 38ο λεπτό, να διευκολύνει -φαινομενικά- το έργο των «αετών» της Λισαβόνας.
Στο 59΄ η Μπενφίκα κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Βαγγέλη Παυλίδη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα παίρνοντας το ριμπάουντ μετά την ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα στην κεφαλιά του Οταμέντι.
Το γκολ του Έλληνα επιθετικού, όμως δεν ήταν αρκετό αφού η Σάντα Κλάρα όχι μόνο άντεξε στην άμυνα, αλλά βρήκε και το γκολ της ισοφάρισης με τον Βινίσιους Λόπες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
