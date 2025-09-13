Η Σεβίλλη του Αλμέιδα έσωσε τον βαθμό κόντρα στην Έλτσε στο 85'

Η Σεβίλη κινδύνεψε άμεσα με ήττα από την Έλτσε, όμως κατάφερε να «σώσει» το βαθμό εναντίον της Έλτσε (2-2), ενώ έψαξε και τη μεγάλη ανατροπή.

H ομάδα του Ματίας Αλμέιδα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε στο 28ο λεπτό με τον Ρομέρο, με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο η Έλτσε ανέβασε την απόδοση της και αρχικά ισοφάρισε με τον Αντρέ Σίλβα στο 54', ενώ οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ανατροπή με εκτέλεση φάουλ του Ράφα Μιρ στο 70'.

Η Σεβίλλη, όντας με την πλάτη στον τοίχο, πίεσε για την ισοφάριση και στο 85ο λεπτό ο Πεκέ, λύτρωσε την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, ισοφαρίζοντας για την Σεβίλλη στο τελικό 2-2.

Οι Ανδαλουσιάνοι, μάλιστα άγγιξαν την μεγάλη ανατροπή στο φινάλε, όμως οι ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στους παίκτες της Σεβίλλης πέρασαν ανεκμετάλλευτες.