Περίπατος για την Μαρσέιγ

Χαμόγελα και πάλι στην Μασσαλία, μετά το 4-0 επί της Λοριάν σε ένα εύκολο βράδυ για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι.

Εύκολο βράδυ για την Μαρσέιγ που είχε μεγάλη ανάγκη μία εύκολη και ευρεία νίκη, μετά από τις κολλητές εκτός έδρας ήττες από Ρεν και Λιόν. Αυτή ήρθε απέναντι στην Λοριάν, που δεν προέβαλλε την παραμικρή αντίσταση στο εύκολο 4-0 για την ομάδα της Μασσαλίας.

Η αποβολή του Γιονγκουά από το 10ό λεπτό έκανε εύκολο το έργο των φιλοξενούμενων, που άνοιξαν από νωρίς το σκορ με τον Γκρίνγουντ (13’) και μετά έκαναν περίπατο.

Παρθενικό γκολ στο ντεμπούτο του για τον Παβάρ (20’), ενώ το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε από τέρματα των Γκόμες (33’) και Αγέρντ (94’).