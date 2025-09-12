Στην πρεμιέρα του Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο της, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στην πολύ υπολογίσιμη Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (3-1).

Η αλλαγή προπονητή έφερε και άλλη αύρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν που έμοιαζε να έχει εκείνη την ρέντα που την ακολουθούσε επί των ημερών του Τσάμπι Αλόνσο.

Το 3-1 επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης ήρθε με σοβαρή εμφάνιση, αλλά και εύνοια της τύχης σε καθοριστικές στιγμές. Το 1-0 ήρθε από φάουλ του Γκριμάλντο, το οποίο βρήκε πρώτα το δοκάρι και μετά την πλάτη του Τσέτερερ για να καταλήξει στα δίχτυα (10’), ενώ το δεύτερο τέρμα ήρθε με πέναλτι του Σικ στο τέλος του πρώτου μέρους.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν με τον Τζαν Ουζούν (52’, 2-1), όμως παρότι οι ασπιρίνες τελείωσαν το ματς με 9 παίκτες ένεκα των αποβολών των Άντριχ (59’) και Φερνάντες (92’), εντούτοις βρήκε και τρίτο γκολ με ένα απευθείας φάουλ του Γκριμάλντο για το τελικό 3-1 (97’).