Με δυο απουσίες ο Ατρόμητος κόντρα στον Άρη, «μέσα» ο Μουτουσαμί

Οι επιλογές του Λεωνίδα Βόκολου για το ματς της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο Περιστέρι κόντρα στους Θεσσαλονικείς (13/9, 20:00).

O Σωτήρης Τσιλούλης λόγω τραυματισμού και ο Μπάκου που είναι τιμωρημένος από τον αγώνα της Τούμπας, είναι οι δυο απουσίες του Ατρόμητου ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα (13/9, 20:00) με τον Άρη στο Περιστέρι, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα των «κυανόλευκων» για φέτος. Μέσα ο νεαποκτηθείς Σάμουελ Μουτουσαμί.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο Λεωνίδας Βόκολος ανακοίνωσε και την αποστολή:

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μουτουσαμί, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.