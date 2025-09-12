ΠΑΟΚ: MVP Αυγούστου ο καθοριστικός Παβλένκα (pic)

Ο Γίρι Παβλένκα είναι ο πολυτιμότερος για τον μήνα Αύγουστο με βάση τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Πήρε φανέλα βασικού και δικαίωσε τις προσδοκίες, αποδεικνύοντας την κλάση του κάτω από τα δοκάρια. Ο Γίρι Παβλένκα είναι σύμφωνα με το κοινό του paokfc.gr ο MVP Αυγούστου.

Το καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση του Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο ΠΑΟΚ ήταν ήδη προετοιμασμένος. Είχε φροντίσει να έχει στο δυναμικό του έναν τερματοφύλακα έμπειρο, με μακρά καριέρα στα γήπεδα της Bundesliga, ο οποίος είχε πάρει ήδη το βάπτισμα του πυρός με τον Δικέφαλο την περσινή σεζόν. Ο λόγος φυσικά για τον Γίρι Παβλένκα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια της ομάδας σε όλα τα παιχνίδια του Αυγούστου κι ήταν κομβικός με μεγάλες επεμβάσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε ο ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του.

Στην ψηφοφορία για τον MVP του Αυγούστου ο Τσέχος συγκέντρωσε το 77,33% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον πρώτο ατομικό τίτλο της σεζόν.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στη δεύτερη θέση, καθώς ταλαιπώρησε όλες τις αντίπαλες άμυνες που βρήκε απέναντί του, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Σουαλιό Μεϊτέ που ήταν κυριαρχικός στο χώρο της μεσαίας γραμμής.