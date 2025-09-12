Με Φλικ στον πάγκο της η Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα με τη Νιούκαστλ

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, θα είναι στον πάγκο της Μπαρτσελόνα στον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του στη League phase του Champions League με τη Νιούκαστλ την Πέμπτη (18/9), αφού έγινε «μερικώς δεκτή» η έφεσή του κατά της τιμωρίας ενός αγώνα στην Ευρώπη.

Ο Γερμανός προπονητής και ο βοηθός του, Μάρκους Σοργκ, τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό ενός αγώνα από την UEFA για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα των ημιτελικών του Champions League της περασμένης σεζόν εναντίον της Ίντερ, όπου η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε στην παράταση με ήττα με 4-3.

Η UEFA επιβεβαίωσε (12/9) ότι η έφεση της Μπαρτσελόνα έγινε μερικώς δεκτή, επιτρέποντας και στους δύο προπονητές να πάρουν τις θέσεις τους στον πάγκο εναντίον της Νιούκαστλ, αν και θα παραμείνουν υπό ...παρακολούθηση για τους επόμενους 12 μήνες.

«Η εν λόγω τιμωρία αναστέλλεται για περίοδο δοκιμαστικής περιόδου ενός (1) έτους, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωσή της.

Ο Φλικ ήταν έξαλλος με αρκετές αποφάσεις της διαιτησίας κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Μαΐου, οι οποίες στέρησαν από την Μπαρτσελόνα την πρώτη της συμμετοχή σε τελικό Champions League μετά από μια δεκαετία.