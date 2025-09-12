Γερμανία: Χάλκινο άγαλμα του Μπεκενμπάουερ έξω από την «Allianz Arena»

Ένα χάλκινο άγαλμα προς τιμήν του Φραντς Μπεκενμπάουερ αποκαλύφθηκε το απόψε (12/9) στην κορυφή της παραλιακής λεωφόρου που οδηγεί έξω από την «Allianz Arena», το στάδιο της Μπάγερν Μονάχου, στην κατασκευή του οποίου έπαιξε σημαντικό ρόλο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο «Κάιζερ» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ως παίκτης (Πρωταθλητής Ευρώπης 1972, Πρωταθλητής Παγκοσμίου Κυπέλλου 1974, τρεις φορές νικητής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης) και αργότερα ως προπονητής (Πρωταθλητής Παγκοσμίου Κυπέλλου 1990) για μισό αιώνα ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1960, ο Φραντς Μπεκενμπάουερ πέθανε στις 7 Ιανουαρίου 2024, σε ηλικία 78 ετών.

Το έργο της Ματίλντε Ρομανιόλι απεικονίζει τον «Κάιζερ Φραντς» με το δεξί του πόδι στην μπάλα, το χέρι του ισορροπημένο και την υπεροπτική στάση που χαρακτηρίζει τον λίμπερο που ήταν, φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Δημιουργήθηκε σε κλίμακα 1,5 φορά το πραγματικό μέγεθος του πρώην νικητή της Χρυσής Μπάλας (1972) και τοποθετείται σε βάση σε σχήμα παραδοσιακού διαμαντιού της Βαυαρίας.

Το άγαλμα του Μπεκενμπάουερ βρίσκεται κοντά σε αυτό ενός άλλου θρύλου της Μπάγερν και του γερμανικού ποδοσφαίρου, του Γκερντ Μίλερ, ο οποίος πέθανε στις 15 Αυγούστου 2021.

Ο «Κάιζερ» και ο «Μπόμπερ» ενώνονται μπροστά από την «Allianz Arena», ένα στάδιο που χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 (εγκαινιάστηκε το 2005) με πρωτοβουλία του Μπεκενμπάουερ κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προπονητής της Μπάγερν μαζί με τον Ούλι Χένες και τον Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε.

Αυτό το άγαλμα είναι ο τελευταίος φόρος τιμής στον Μπεκενμπάουερ μετά τον θάνατό του.

Η διεύθυνση του σταδίου έχει αλλάξει σε Franz Beckenbauerplatz 5, το όνομα που έδωσε η πόλη του Μονάχου στην πλατεία και τον δρόμο που οδηγεί στο στάδιο.

