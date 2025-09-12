Ατομικό λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό ο Τετέ

Πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τον Τετέ να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το ματς της Κυριακής με την Κηφισιά, με τον Ρουί Βιτόρια να βλέπει τον Τετέ να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Άλλα προβλήματα στις τάξεις του «Τριφυλλιού» δεν υπήρξαν, όμως μένει να φανεί εάν ο Βραζιλιάνος θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού.

Από εκεί και πέρα, ο Πορτογάλος τεχνικός έδωσε βάση στο κομμάτι της τακτικής, αλλά και στις στατικές φάσεις.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τετέ λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό».