Με απουσίες στο Φάληρο ο Πανσερραϊκός

Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Κριστιάνο Μπάτσι να μην μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Λεό.

H σχετική ανακοίνωση:

«Με μια τελευταία προπόνηση το απόγευμα της Παρασκευής στο γήπεδο του Φωστήρα, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει για την 3η Αγωνιστική της Stoiximan Super League την ομάδα του Πειραιά στο Γ. Καραϊσκάκης(13/09, 18:00) στον λάκκο των λεόντων και θέλει μια καλή εμφάνιση.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Σαλβάνος, Σαββίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Λεό, που υπέστη θλάση και θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες το διάστημα απουσίας του, ο Παπαδημητρίου, οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν, όπως και ο Πουρλιοτόπουλος που θα αγωνιστεί με την Κ19».