Συλαϊδόπουλος: «Ο Μπακούλας θα επιστρέψει ακόμα καλύτερος από πριν»

Ο 20χρονος διεθνής-με την U21-, δανεικός στην Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο στον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ελπίδων με τη Μάλτα (0-5/9/9).
«Έχω υποστεί τρεις τραυματισμούς στους χιαστούς συνδέσμους και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να παραμείνεις δυνατός ψυχικά. Ο Μπακούλας είναι κάποιος που γνωρίζω καλά και πιστεύω ότι θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και θα επιστρέψει ακόμα καλύτερος από πριν», είπε ο Έλληνας προπονητής.
Η Ρίο Άβε έχει τρεις ισοπαλίες στις ισάριθμες πρώτες αναμετρήσεις της στην Primeira Liga της Πορτογαλίας.