Παραχώρησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, πρεμιέρα χωρίς μεταδόσεις!

Η Super League 2 θα υπογράψει τις προσεχείς ημέρες με το Action 24, δίνοντας τα χέρια με την εταιρεία PERCAPITA για τέσσερα χρόνια και τη δυνατότητα να αποφασίσει την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος!

Η ανακοίνωση της SL2 για τη συμφωνία με την PERCAPITA, όμως η πρεμιέρα είναι στον... αέρα και οι ομάδες να ψάχνουν ιστοσελίδες για τη μετάδοση των παιχνιδιών τους ενώ αρχικώς υπήρχε συμφωνία με το Action24!

«Το Διοικητικό συμβούλιο της SL2 αποφάσισε την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την ονοματοδοσία του Πρωταθλήματος της SL2 στην εταιρεία PERCAPITA για 4 χρόνια ήτοι: 2025/26 – 2026/27 – 2027/28 – 2028/29.

Για το λόγο αυτό συστάθηκε 3 μελής επιτροπή από τους κ.κ. Πέτρο Μαρτσούκο, Γεώργιο Λεονταρίτη και Αντώνιο Πίκουλα, για να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους της σύμβασης και να υπογράψουν αυτή».