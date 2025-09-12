Ζοάο Μάριο: «Ας παλέψουμε και ας νικήσουμε μαζί. Πάμε ΑΕΚ»! - Με το 10 στην πλάτη ο Πορτογάλος (pics-vid)

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του από την ΑΕΚ, ο Ζοάο Μάριο στέλνει το δικό του μήνυμα, μέσα από τον αγωνιστικό χώρο της Αγιά Σοφιάς - ΟΠΑΠ Arena!

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, που νωρίτερα ανακοινώθηκε από την Ένωση, τόνισε στην κάμερα του ΑΕΚ TV: «Ας παλέψουμε και ας νικήσουμε μαζί. Πάμε ΑΕΚ» ενώ όπως έγινε γνωστό επέλεξε και θα φορά την φανέλα με το νούμερο 10.

Ο Ζοάο Μάριο θυμίζουμε πως αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας. Σήμερα έφτασε στην Αθήνα νωρίς το πρωί και μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και σφράγισε την συμφωνία με τον Δικέφαλο. Αργότερα ξεναγήθηκε στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και μπορείτε να δείτε φωτογραφίες αλλά και το βίντεο με την πρώτη δήλωση του παρακάτω.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Ο Ζοάο Μάριο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ!



Ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός ήρθε στην Αθήνα, πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκε στην OPAP Arena για να υπογράψει το συμβόλαιό του.



Το μήνυμα που έστειλε κοιτάζοντας την κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν ξεκάθαρο: «Ας παλέψουμε και ας νικήσουμε μαζί»!