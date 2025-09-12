Συνεδριάζει η Σούπερ Λιγκ για να βρει λύση για την έδρα της Κηφισιάς

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 15/9.

Η Κηφισιά στην επιστροφή της στη Σούπερ Λίγκα παραμένει χωρίς έδρα.

Το ΔΣ του Συνεταιρισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 15/9 για να ορίσει τους αγώνες της ομάδας των Βορείων Προαστίων μέχρι τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αλλά και «για επιλογή λύσης διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ Κηφισιά, για την ίδια διοργάνωση, μέχρι το πέρας αυτής», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική θα γίνει στον Βόλο.

Η ανακοίνωση της Λίγκας:

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων με γηπεδούχο την ΠΑΕ Κηφισιά, για την 4η ως και 14η αγωνιστική, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και, εν γένει, επιλογή λύσης διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ Κηφισιά, για την ίδια διοργάνωση, μέχρι το πέρας αυτής.

2/ Διάφορα.