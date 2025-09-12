Στοπ από τον Βρούτση στους φιλάθλους του Άρη

Δεν θα δοθούν εισιτήρια φιλάθλους του Άρη για τον αυριανό αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Αττικής εισηγήθηκε την έκδοση απόφασης απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Άρης) στην έδρα της γηπεδούχου (Ατρόμητος) καθώς και την απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων σε αυτούς, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης.

Με βάση την ανωτέρω εισήγηση ο Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε "την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 3ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 13/09/2025 και ώρα 20:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου., για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας."