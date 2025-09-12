Επίσημο: Στην ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο! (pic)

Ζοάο Μάριο και με τη... βούλα! Η ΑΕΚ, ενεργοποίησε το απόγευμα την βόμβα με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό και ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του...

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός, αφού πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, εν συνεχεία μετάβαση στα γραφεία της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και σφράγισε και τυπικά την συμφωνία του με την Ένωση. Ο Δικέφλαος θυμίζουμε πως αποκτά τον Ζοάο Μάριο με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Το σημαντικό για την ΑΕΚ, πέραν του ότι βάζει στην μηχανή της έναν ποδοσφαιριστή υψηλότατου επιπέδου με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, είναι το ότι αποκτά έναν παίκτη έτοιμο να βοηθήσει ακόμα και... αύριο. Μην ξεχνάμε πως ο Ζοάο Μάριο ήταν βασικός στην Μπεσίκτας και μετρούσε φέτος ήδη οκτώ συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ.

Θυμίζουμε πως η υπόθεση του Ζοάο Μάριο προέκυψε τις τελευταίες ημέρες και ο Μάρκο Νίκολιτς εισηγήθηκε αμέσως την απόκτηση του, με την ΑΕΚ να κινείται δυναμικά και να φτάνει σε συμφωνία με την Μπεσίκτας και προφανώς με τον ίδιο τον παίκτη. Ο Ζοάο Μάριο είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στα άκρα αλλά έχει τη δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Η Μπεσίκτας τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2025 από την Μπενφίκα έναντι 2 εκατ. ευρώ ενώ έχει διαγράψει μια σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ, Ίντερ, Γουέστ Χαμ και Μπεσίκτας.

Ξεκίνησε την μεγάλη του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά μετέβη στην Σπόρτινγκ απ' όπου ξεκίνησε επί της ουσίας την επαγγελματική του πορεία. Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει στο κορυφαίο σημείο της καριέρας του, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως έχει καταφέρει να πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική Πορτογαλίας (56 συμμετοχές μετρά συνολικά με το εθνόσημο) κατακτώντας το Euro το 2016 και το Nations League το 2019.

Η ανακοίνωση:

H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζοάο Μάριο (João Mário Naval da Costa Eduardo) με μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας.



Ο Ζοάο Μάριο γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στο Πόρτο και άρχισε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία του φημισμένου συλλόγου της ομώνυμης πόλης, όμως σε πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Εκανε επαγγελματικό ντεμπούτο με τον σύλλογο της πορτογαλικής πρωτεύουσας σε ηλικία 19 ετών, όμως η πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε για να γίνει βασικός σε ομάδα της μεγάλης κατηγορίας, ήταν με τη Βιτόρια Σετούμπαλ τη σεζόν 2013-14.



Επέστρεψε στη Σπόρτινγκ το καλοκαίρι του 2014 και έγινε βασικός και αναντικατάστατος, κατακτώντας το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας το 2015. Κλήθηκε άμεσα από τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Πορτογαλίας και αγωνίστηκε σε όλα τα ματς της θριαμβευτικής πορείας μέχρι την κατάκτηση του EURO 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας.



Πέρασε μία τριετία 2016-2019 στην Ίντερ με 69 συμμετοχές και 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με έναν ενδιάμεσο δανεισμό στη Γουέστ Χαμ (2017-18). Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Λοκομοτίβ Μόσχας (2019-20) και Σπόρτινγκ Λισαβόνας (2020-21) την οποία βοήθησε να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα Πορτογαλίας μετά το 2002!



Την τριετία 2021-24 ο Ζοάο Μάριο ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην Μπενφίκα και μαζί της πανηγύρισε το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας της σεζόν 2022-23, ενώ εκλέχθηκε μέσα στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στην Primeira Liga. Πολύ σημαντική στιγμή γι' αυτόν ήταν το 3-3 της Μπενφίκα με την Ίντερ στη Λισαβόνα στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League 2022-23, πετυχαίνοντας χατ-τρικ από το πρώτο ημίχρονο!



Πριν από ένα χρόνο δόθηκε δανεικός από την Μπενφίκα στην Μπεσίκτας, η οποία ενεργοποίησε το δικαίωμα αγοράς του τον περασμένο Ιούνιο. Μαζί της αγωνίστηκε σε 45 επίσημους αγώνες, σημειώνοντας δέκα γκολ.



Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ έχει 56 συμμετοχές με 3 γκολ με την Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας αγωνιστεί μαζί της, εκτός από το EURO 2016, στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.



Ζοάο, καλώς ήρθες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομαδάρα Μας!