Ανακοίνωσε τον Λαρουσί η Κηφισιά

Επίσημα ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς είναι ο Γιασέρ Λαρουσί, με τους νεοφώτιστους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς Αλγερινού.

Ο 24χρονος αριστερός μπακ, με πέρασμα από τη Λίβερπουλ, αγωνίστηκε πέρυσι στην Championship της Αγγλίας με τη Γουότφορντ, ενώ έχει παίξει και στην Premier League, με τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με την "Equipe", ο Λαρουσί έρχεται στην Κηφισιά ως δανεικός από την Τρουά, αν και ο σύλλογος των βορείων προαστίων δεν το αποσαφηνίζει στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Yasser Larouci, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος την 1η Ιανουαρίου 2001 στο El Oued της Αλγερίας, ο Yasser Larouci ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της AS Madrillet Château Blanc της Γαλλίας. Ακολούθως, βρέθηκε στην Ακαδημία της Le Havre AC για έξι χρόνια, ξεχωρίζοντας από νωρίς χάρη στο ταλέντο του.

Έτσι, το 2017 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Liverpool FC, φορώντας μάλιστα τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε δύο αναμετρήσεις το 2019/20.

Το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της ESTAC Troyes FC, με την οποία -σε δύο χρόνια- είχε 44 συμμετοχές σε Ligue 1 και Coupe de France.

Το 2023/24 αγωνίστηκε στην Premier League με τα χρώματα της Sheffield United ως δανεικός, με απολογισμό τις 13 συμμετοχές.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Watford FC με τη μορφή δανεισμού από την ESTAC Troyes FC, καταγράφοντας συνολικά 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Yasser Larouci έχει υπάρξει διεθνής με την U21 (6 συμμετοχές), ενώ έχει φορέσει επίσης τη φανέλα με το εθνόσημο της Αλγερίας σε τρεις αγώνες, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του απέναντι στην Αίγυπτο στις 16 Οκτωβρίου 2023.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».