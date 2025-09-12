Επέκτεινε την συνεργασία των Ακαδημιών του με την Statathlon ο Παναθηναϊκός

Σημαντική κίνηση για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με την Statathlon Ltd. Sports Data Analytics.

Η συγκεκριμένη συνεργαασία των «πράσινων» δίνει την ευκαιρία στις Ακαδημίες να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τα data analytics ώστε να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών τους.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τη Statathlon Ltd. Sports Data Analytics στον τομέα της Ανάλυσης Τραυματισμών & Απόδοσης και στις Ακαδημίες μας.

Ύστερα από τέσσερα επιτυχημένα χρόνια καινοτομίας σε επαγγελματικό επίπεδο, το επόμενο αυτό βήμα ενισχύει τη δέσμευσή μας στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, διασφαλίζοντας ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές μας θα επωφεληθούν από τις ίδιες προηγμένες μεθοδολογίες στη βελτιστοποίηση απόδοσης, την αναγνώριση ταλέντων και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

Με την ενσωμάτωση των τεχνικών Data Analytics και της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο των Ακαδημιών, στοχεύουμε να προσφέρουμε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές μας τα κατάλληλα εργαλεία για να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυναμική τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την παράδοση του συλλόγου στην ανάπτυξη αθλητών υψηλού επιπέδου.

Η επέκταση αυτή αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να συνδυάζουμε την παράδοση με την καινοτομία και να προετοιμάζουμε τη νέα γενιά παικτών του Παναθηναϊκού για επιτυχίες τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικά με τη Statathlon:

Η Statathlon είναι μια Ελληνική, βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των Sports Data Analytics και της Τεχνητής Νοημοσύνης με έμφαση στην πρόληψη και αποκατάσταση των τραυματισμών. Έχει διακεκριμένες συνεργασίες τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και το μπάσκετ ενώ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις Top-10 ανερχόμενες Sports Tech εταιρείες στην Ευρώπη (KPMG & Chelsea FC, 2019)».