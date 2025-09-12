Ολυμπιακός: O λόγος που ο Ροντινέι έμεινε εκτός αποστολής κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί εντός έδρας με τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League (13/9, 18:00) και ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεση του τον Ροντινέι.

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τους Σερραίους στο Φάληρο το προσεχή Σάββατο (13/9, 18:00) για την τρίτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Από την αποστολή του Ολυμπιακού λείπει το όνομα του Ροντινέι με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας το πρωί της Παρασκευής (12/9).

Γι' αυτό το λόγο προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενόψει και της απαιτητικής εβδομάδας που ακολουθεί για τους «ερυθρόλευκους» σε Ευρώπη και Ελλάδα κόντρα σε Πάφο για το Champions League (17/9, 19:45) και Παναθηναϊκό (21/9, 21:00) για την 4η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Επιπλέον, εκτός αποστολής για το ματς με τον Πανσερραϊκό έμεινε και ο Σταύρος Πνευμονίδης για λόγους ξεκούρασης, μετά τη συμμετοχή του με την Εθνική Ελπίδων κόντρα στην Μάλτα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.