Έφυγε, ξανάνιωσε και βγήκε παίκτης του μήνα!

Ο Τζακ Γκρίλις παρέλαβε το βραβείο της Premier League ως ο κορυφαίος παίκτης για τον μήνα Αύγουστο.

Το βραβείο του παίκτη του μήνα για πρώτη φορά στην καριέρα του κέρδισε ο Τζακ Γκριλις. Ο Άγγλος εξτρέμ, ο οποίος είχε βαλτώσει, δείχνει να ξαναβρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό με την μετακόμιση του στην Έβερτον.

Με τέσσερις ασίστ μέσα στον Άυγουστο, ο Γκρίλις πήρε το βραβείο που δίνει η EA Sports και έγινε ο πρώτος παίκτης των ζαχαρωτών που παίρνει μία τέτοια διάκριση μετά τον Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν το 2020.