Έφυγε, ξανάνιωσε και βγήκε παίκτης του μήνα!

Το βραβείο του παίκτη του μήνα για πρώτη φορά στην καριέρα του κέρδισε ο Τζακ Γκριλις. Ο Άγγλος εξτρέμ, ο οποίος είχε βαλτώσει, δείχνει να ξαναβρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό με την μετακόμιση του στην Έβερτον.
Με τέσσερις ασίστ μέσα στον Άυγουστο, ο Γκρίλις πήρε το βραβείο που δίνει η EA Sports και έγινε ο πρώτος παίκτης των ζαχαρωτών που παίρνει μία τέτοια διάκριση μετά τον Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν το 2020.
🎁🏆 A deserved surprise on birthday week for @JackGrealish…@PremierLeague— Everton (@Everton) September 12, 2025