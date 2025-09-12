Ο οικονομικός αντίκτυπος στον τελικό του 2027 στο «Metropolitano» θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ!

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, που έγινε χθες (11/9) για πρώτη φορά στα Τίρανα, επιβεβαίωσε ότι το στάδιο «Metropolitano», έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League του 2027.

Οκτώ χρόνια αφότου το έκανε το 2019, όταν φιλοξένησε τη μονομαχία μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ, όπου νίκησε (2-0) η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Η επιλογή της Μαδρίτης συνοδεύεται από δεδομένα που εξηγούν γιατί οι πόλεις επιδιώκουν να φιλοξενήσουν το τουρνουά, αφού τα δεδομένα δείχνουν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος για την πόλη θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ από τουρισμό, καταναλωτικές δαπάνες και υπηρεσίες, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketingregistrado.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UEFA και τοπικών συμβουλευτικών εταιρειών, ο οικονομικός αντίκτυπος του τελικού του 2019 ξεπέρασε τα 66 εκατομμύρια ευρώ, με περισσότερους από 60.000 διεθνείς επισκέπτες να γεμίζουν ξενοδοχεία, μπαρ και εστιατόρια.

Το 2023, η Κωνσταντινούπολη ανέφερε έσοδα σχεδόν 75 εκατομμυρίων ευρώ, εδραιώνοντας τον τελικό ως μια απαράμιλλη κινητήρια δύναμη του τουρισμού και των καταναλωτικών δαπανών στον αθλητισμό.

Επίσης, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης είναι ανεκτίμητη: περισσότεροι από 350 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν κάθε τελικό, τοποθετώντας την πόλη υποδοχής στο κέντρο του παγκόσμιου χάρτη για αρκετές ημέρες.