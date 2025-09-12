Πανσερραϊκός: Παίρνει δανεικό τον Μάρας από την Μπότεφ Πλόβντιβ

Πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τον δανεισμό του 23χρονου επιθετικού Αλέξα Μάρας από την Μπότεφ Πλόβντιβ βρίσκεται ο Πανσερραϊκός, αφού είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του.

Μετά και τον τραυματισμό του Ζαν Μπαπτίστ Λεό τα «Λιοντάρια» βγήκαν στην αγορά για να βρουν τον αντικαταστάτη του, με τον εκλεκτό να είναι ο Αλέξα Μάρας.

Η μεταγραφή του στη Σερραϊκή ομάδα είναι δεδομένη, καθώς επήλθε συμφωνία με την Μπότεφ Πλόβντιβ για τον δανεισμό του, με τον 23χρονο επιθετικό να έχει αγωνιστεί ήδη τρεις φορές με τον βουλγαρικό σύλλογο, έχοντας δώσει μία ασίστ.

Θυμίζουμε πως οι μεταγραφικές κινήσεις του Πανσερραϊκού θα συνεχιστούν, διότι αναμένεται να αποκτηθεί ένας ακόμα χαφ, με τους ιθύνοντες του να δίνουν έμφαση στους ξένους παίκτες από την αγορά των ελευθέρων.