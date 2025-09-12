Ανακοίνωσαν και Γιοκέ τα Χανιά

Τα Χανιά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κέβιν Γιοκέ, ενισχύοντας τα «φτερά» της επίθεσης τους με έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Χανιά βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Κέβιν Γιοκέ, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ της ομάδας μας με έναν ακόμα ποιοτικό ποδοσφαιριστή.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 23 Ιουνίου 1996 στο Κλαμάρ της Γαλλίας, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης, έχοντας ως κύρια θέση αυτή του αριστερού εξτρέμ.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από την Τραπ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν Β’ (22 συμμετοχές – 4 γκολ) και της Λε Μαν (8 συμμετοχές). Το 2021 ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας για λογαριασμό του Απόλλωνα Λάρισας, ενώ ακολούθησε ο ΑΟ Τρίκαλα. Το νέο απόκτημα της ομάδας μας προκάλεσε μεγάλη αίσθηση κατά την παρουσία του στον Αιολικό τη σεζόν 2023-24, όπου σε 32 εμφανίσεις σημείωσε 3 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ, επιδόσεις που του χάρισαν τη μεταγραφή στον Λεβαδειακό στη Super League 1. Το πρώτο μισό της περσινής σεζόν (2024-25) αγωνίστηκε στη Λιβαδειά (4 συμμετοχές) και τον Ιανουάριο παραχωρήθηκε δανεικός στην Παναχαϊκή, μετρώντας 8 εμφανίσεις.

Με την εμπειρία, την ταχύτητα και τη δημιουργικότητά του, ο Κέβιν Γιοκέ έρχεται να προσθέσει σημαντική ποιότητα στη γραμμή κρούσης της ομάδας μας, αποτελώντας ακόμα ένα ισχυρό «όπλο» στη φετινή μας προσπάθεια.

Κέβιν, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΠΑΕ Χανιά και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».