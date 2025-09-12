ΑΕΚ: Ο Μήτογλου επιστρέφει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα

Με την υπόλοιπη ομάδα θα προπονείται ξανά ο Σίμος Μήτογλου ο οποίος θυμίζουμε πως μετά την επιστροφή της ΑΕΚ από την Ολλανδία είχε μπει στην transfer list και έκανε προπόνηση στα Σπάτα με τους υπό πραχωρηση παίκτες.

Τώρα η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται και ο Έλληνας αμυντικός αναγκαστικά κατά κάποιον τρόπο, από τη στιγμή που παραμένει, θα προπονείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα τις ίδιες ώρες . Η παραπάνω εξέλιξη μιλώντας υποθετικά δεν αποκλείεται στο μέλλον να αλλάξει και τα δεδομένα για τον Μήτογλου και να γίνει με κάποιο τροπο ξανά ενεργό μέλος στις επιλογές του Νίκολιτς. Για την ώρα αυτό που κρατάμε είναι ότι ο παίκτης από τη Δευτέρα θα προπονείται κανονικά και πάλι μαζί με τους συμπαίκτες του...