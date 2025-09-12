Άρης: Οι σκέψεις για Σίστο και το πρόβλημα στα εξτρέμ

Ο Πιόνε Σίστο ίσως και να μην είναι τελείως... εκτός Άρη - Οι σκέψεις του Χιμένεθ για το παιχνίδι στο Περιστέρι

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι εδώ και λίγα 24ωρα ο νέος προπονητής του Άρη. Ο Ισπανός τεχνικός με την έλευση του φέρνει νέα ήθη και έθιμα και, όπως είναι φυσικό, πολλά αλλάζουν σε πρόσωπα και καταστάσεις. Παλιοί "ενδεκαδάτοι" πρέπει να αποδείξουν εκ νέου την αξία τους και μερικοί... κομμένοι έχουν άλλη μία ευκαιρία, να κερδίσουν μία θέση στο ρόστερ.

Ένας εκ των κομμένων και ο Σίστο. Ο Δανός ποδοσφαιριστής του Άρη δεν κατάφερε να μπει ποτέ στο κλίμα της ομάδας από την περσινή έλευση του και δεν καθιερώθηκε τόσο με Μάντζιο, όσο και με Ουζουνίδη.

Πολλοί, δε, είχαν ως δεδομένο πως ο ποδοσφαιριστής θα αποχωρούσε αυτό το καλοκαίρι, όμως η χρυσή τομή στην αποδέσμευση του δεν βρέθηκε (τουλάχιστον ακόμη) και μένει κανονικά. Όταν λέμε κανονικά, αυτό σημαίνει πως τις τλευταίες μέρες όχι μόνο προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, είναι αρκετά ενεργός και δείχνει πως θα διεκδικήσει μια τελευταία ευκαιρία υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή.

Δε θα πρέπει λοιπόν να μας παραξενέψει μια ενδεχόμενη συμπερίληψη του στην αποστολή για το Περιστέρι, καθώς τα εξτρέμ στον Άρη συνεχίζουν να προβληματίζουν, τόσο σε θέμα απόδοσης, όσο και σε τραυματισμούς.